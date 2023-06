Hochsaison für Vorarlbergs Wasserretter

Ganze 478 Mal leisteten die Freiwilligen der Vorarlberger Wasserrettung im vergangenen Jahr Erste Hilfe. Doppelt so oft wie noch im Jahr zuvor. Damit es heuer zu weniger dramatischen Zwischenfällen am und im Wasser kommt, können Badende und Bootsfahrer selbst einen Beitrag leisten - Stichwort Prävention. Nicht alles, was nach Spaß klingt, ist es letztlich auch: