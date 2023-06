Nur Dampf abgelassen: Taylor Swift wieder single

Kurzes Glück

Jetzt, nach rund einem gemeinsamen Monat, scheint sich die „Shake it off“-Künstlerin von ihrem Herzbuben schon wieder gelöst zu haben. Das berichteten mehrere US-Seiten wie „Page Six“ und „TMZ“ und berufen ich dabei jeweils auf Aussagen aus dem nahen Umfeld der beiden. Erstgenannte Seite will inzwischen auch den Grund für das Liebes-Aus in Erfahrung gebracht haben - demnach war die Beziehung offenbar nie als etwas Ernstes ausgelegt.