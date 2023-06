„Etwas bewegen für Menschen, die kämpfen müssen“

Rueff, die selbst den schmerzlichen Verlust einer engen Freundin an Krebs erfahren hat, äußerte sich dazu: „Wir wollen für die Menschen, die kämpfen und Unterstützung brauchen, etwas bewegen.“ Dancer against Cancer sammelt das ganze Jahr Gelder für die Österreichische Krebshilfe. Krone.tv war in der Hofburg mit dabei - sehen Sie im Video bewegende Momente, sowie Interviews mit Promis wie Andy Lee Lang, Iva Schell, Manfred Baumann uvm.