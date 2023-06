England: Pensionistin (72) von Hund totgebissen

Immer wieder Zwischenfälle

Dennoch kommt es in Großbritannien immer wieder zu Vorfällen mit Hunden, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Erst am Mittwoch wurden ein sieben Jahre alter Bursche und zwei Männer in London von einem Schäferhund angegriffen und verletzt. Die Mutter eines Zehnjährigen, der 2021 von einem Hund totgebissen wurde, wirbt inzwischen öffentlich für eine Verschärfung der Gesetze zur Hundehaltung in dem Land.