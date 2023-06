Superhelden erobern wieder die Messestadt

Idole stehen bereit

Die von der „Krone“ präsentierte „Austria Comic Con“, die heute, Sonntag, ein weiteres Mal in Wels ihre Tore öffnet, ist nicht nur für Serien- und Filmfans, Nerds, Manga- und Anime-Enthusiasten ein fixes Messe-Highlight. Man kann sich Autogramme seiner Idole holen, an Flipper- und Arcade-Automaten zocken, Comic-Zeichnern über die Schulter schauen oder sich einfach mit Merchandise eindecken. Was auch Larissa Navet (21) aus Wien vor ein Problem stellte: „Ich bin mit dem Zug da, weiß gar nicht, wie ich alles nach Hause bringe.“