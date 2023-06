Wiener Eismarke verschenkt 5000 Portionen Eis

Den Gratis-Eis-Tag kennen wir mittlerweile auch in Wien. Doch nicht nur ein internationaler Eis-Riese beschenkt die Wienerinnen und Wienern diesen Sommer mit Gefrorenem. Denn die in der Bundeshauptstadt beheimate Eismarke Sreja Ice will diesen Sonntag im Stuwerviertel am Standort ihrer neuen Produktionsstätte Gratis-Eis an bis zu 5000 Schleckermäuler verteilen. Für Partystimmung wird dabei der Influencer Justin aka Justin-Gym sorgen, zahlreiche VIP-Gäste haben sich laut Gründer Dajan Srejic ebenfalls angesagt.