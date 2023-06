„Das geht nicht!“ Jetzt spricht Hoeneß Klartext

So sei er etwa über die Entlassung von Trainer Nagelsmann nicht einmal informiert worden. „Nein, niemand“, so Hoeneß, „auch Herbert Hainer wurde als Aufsichtsratsvorsitzender viel zu spät informiert. Und so etwas geht einfach nicht. Am Mittwoch vor der endgültigen Trennung stand Hasan bei mir vor der Tür und hat gesagt: ,Wir wollen das machen, und eigentlich haben wir das auch schon entschieden.‘“