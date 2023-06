Viel los bei Aida Loos und „Mission Austria“

Die „Mission Austria“ läuft auf Hochtouren - Ende Juni werden Miss und Mister Austria 2023 gekrönt. Aber sind Miss-Wahlen eigentlich noch zeitgemäß? Nicht nur die Aufregung, auch der Andrang bei der Präsentation war groß - Falco bekommt ein eigenes Musical: „Rock Me Amadeus“. Die Hauptrolle geht an einen Studenten, den Newcomer Moritz Mausser. Kann das gut gehen? Aida Loos ist derzeit in aller Munde und hat gleich zwei neue TV-Shows am Start. Aber kann Kabarett im Fernsehen funktionieren?