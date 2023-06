Schock & Wut nach tödlichem Mobbingfall an Schule

In Frankreich sorgt ein schwerer Fall von Mobbing in der Schule für Erschütterung, nachdem eine 13-Jährige Suizid begangen hat. Der Anwalt der Familie kündigte am Donnerstag eine Anzeige gegen den Schuldirektor, die Schulbehörde, die Polizei sowie Facebook und Instagram an - in den sozialen Netzwerken waren Hassbotschaften gegen das Mädchen geäußert worden.