Jäger erschießt Schwiegersohn ++ Rendi-Wagner

Zu einer schrecklichen Tat ist es in der Weststeiermark gekommen. Ein 89-jähriger Jäger soll seinen Schwiegersohn erschossen haben. Der mutmaßliche Todesschütze griff ausgerechnet vor einem geplanten Familienfest zur Waffe. Und: In knapp sieben Minuten hielt Pamela Rendi-Wagner scheidende Vorsitzende der SPÖ, ihre letzte Rede vor dem Nationalrat. Dabei gelang es ihr, eine ausgewogene Balance zwischen Versöhnlichkeit, hilfreichen Ratschlägen und offensichtlicher Kritik zu finden. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Donnerstag, den 1. Juni, mit Stefana Madjarov.