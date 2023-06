„Sturm wird stärker, selbst wenn jemand geht!“

Neue Highlights in Zypern und Schottland

Klar brennt die einst heißeste Aktie der Blackies auf neue Glanzlichter - was auch Georgiens Team (bei dem er verletzungsbedingt seit seinem Debüt 2017 leider 23 Länderspiele verpasst hatte) und besonders Teamchef Willy Sagnol freut. „Für uns stehen jetzt am 17. Juni in Zypern und am 20. in Schottland wichtige Spiele in der EM-Qualifikation an. Ich freu mich schon darauf, für mein Land anzutreten, auch wenn Länderspiele einen Beigeschmack haben. Jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren einberufen worden bin, habe ich mich dann zuvor verletzt. Aber jetzt haben wir gute Chancen, denn einige unserer Talente sind bereits unter den besten der Welt.“