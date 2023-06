Attacke aus dem Hinterhalt nach dem Marillenkauf

Ruhiger Tonfall

Was war damals passiert? Der schwarze SUV hielt nahe eines Obststandes in St. Margarethen. Der 38-jährige Georgier, der seit 30 Jahren in Wien lebt, drei Kinder hat und 450 Euro pro Monat verdient, ging Marillen kaufen. Der Wagen blockierte die Straße. Ein Einheimischer (38), der vorbei wollte, forderte die am Steuer sitzende Ehefrau auf, zur Seite zu fahren. „In ruhigem Ton“, so der Soldat. „Sie wurde immer lauter und begann mich zu beschimpfen.“