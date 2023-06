AK-Umfrage ergab: Ohne Nachhilfe geht es nicht

Drei von zehn Schülerinnen und Schülern in Tirol brauchten 2022/2023 Unterstützung beim Lernen: Rund 10.000 Schüler nahmen bezahlte Nachhilfe in Anspruch, 6000 eine private unbezahlte und rund 7000 eine schulische Gratisnachhilfe. Ca. 13.000 hätten gerne eine bezahlte Nachhilfe in Anspruch genommen, taten es aber nicht, weil diese meist zu teuer war oder es konnte kein passendes Angebot gefunden werden. Nimmt man diese 13.000 noch hinzu, sind wir in Tirol bei rund 23.000 – oder drei von zehn – Schülern, die Nachhilfe benötigen. Das kam bei einer Umfrage heraus, die die Arbeiterkammer kürzlich in Auftrag gegeben hatte.