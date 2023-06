Neue Ausbildung für Physik- und Biologielehrer

In den Mittelschulen werden die Fächer Physik und Biologie oft von Lehrkräften unterrichtet, die nicht eigens dafür ausgebildet wurden. Die Private Pädagogische Hochschule Burgenland hat deshalb gemeinsam mit dem Land sowie mit Physiker und Forschungskoordinator Werner Gruber zwei Kurse entwickelt. Pädagogen, die bereits in einem Dienstverhältnis stehen und ihre Kenntnisse erweitern möchten, werden in vier Semestern zu Schwerpunktlehrern in den Fächern ausgebildet.