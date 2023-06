Mann (50) randalierte im Landesgericht Wien

Dass ein 50-Jähriger im Landesgericht für Strafsachen in Wien Hausverbot bekam, passte ihm wohl ganz und gar nicht. Da er das Gebäude dennoch nicht verlassen wollte, griff der Mann einen Beamten an. Mehrere Beamte der Justizwache eilten zur Hilfe, um den Randalen unter Kontrolle zu bringen, was ihnen im weiteren Verlauf auch gelang.