Asylwerber mit Bleibechance sollen Deutsch lernen

Aktuelle Entwicklung der Migration in OÖ

Insgesamt 9.047 Personen befanden sich in Oberösterreich mit 19.05.2023 in der Grundversorgung des Landes, 4.448 davon sind Ukraine-Vertriebene. Für eine Vorqualifizierung für den Arbeitsmarkt bereits in der Grundversorgung eignen sich insbesondere syrische Asylwerber/innen, da sie derzeit die höchste Wahrscheinlichkeit einer positiven Asylentscheidung haben.