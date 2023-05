Vatermörder kommt in die „Geschlossene“

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli vergangenen Jahres war es schließlich so eine manische Phase, die den Sohn zum Vatermörder werden ließ. Nach einem Streit rammte er dem pflegebedürftigen 85-Jährigen drei Mal ein Küchenmesser in den Rücken. Das Opfer starb noch am Tatort. Die Polizeibeamte vor Ort hielten damals in ihrem Protokoll fest: „Der Betroffene trug eine Sturmhaube und machte psychisch einen sehr auffallenden Eindruck. Er zeigte in seinem Verhalten einen übermäßigen Hang zu Göttern und Mächten.“ Dieser Zustand habe laut Haller letztlich dazu geführt, dass der Mann seinen geliebten Vater tötete.