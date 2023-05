Waffenverbot in Innsbruck wird erneut verlängert

Bei der Bogenmeile wurde die Waffenverbotszone erstmals im Dezember 2018 erlassen. Wenig später trat im März 2019 dieselbe Verordnung in der Gegend Hauptbahnhof - Vorplatz - Südtiroler Platz mit den Seitenstraßen Salurner-Straße bis Adamgasse und Brixner-Straße bis Meinhardstraße sowie Brunecker-Straße bis Museumstraße in Kraft. Seither wird die Verordnung alle drei Monate erneuert. So auch am morgigen Donnerstag.