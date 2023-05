Heikler Einsatz in Karosserie-Werkstatt

„Mitarbeiter hatten Alarm geschlagen“, berichtet Pressesprecher Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Aus noch unbekannter Ursache war ein Feuer in der Werkstätte der Karosserie-Technik Aspernig in Klagenfurt-Welzenegg ausgebrochen. „Wir mussten mit schweren Atemschutz einen Außen- und Innenangriff vornehmen. Der Einsatz war nicht ganz ungefährlich, es mussten schließlich Gasflaschen im Gebäude vermutet werden“, so Germ weiter.