Nach Klub-Übernahme: Lafnitz-Trainer steht fest

Für Steiner ist es der erste Cheftrainer-Posten, seit er beim SKN St. Pölten 2014/15 werkte. Zuletzt war Steiner, der die UEFA Pro-Lizenz hat, Leiter der Ausbildung in der „DSM-Hartberg-Fussball-Akademie“ und Trainer der U17. Seine Trainerlaufbahn startete der gebürtige Salzburger in der Akademie des FC Red Bull Salzburg. Dazu kamen Tätigkeiten bei Rapid II, in der Akademie der Hütteldorfer und im Frauenfußball-Zentrum St. Pölten. 2021 war Michi Steiner als Ausbildungschef beim FC Basel aktiv. Zudem war er früher selbst Fußballprofi bei Austria Salzburg, stand unter Otto Baric im UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand.