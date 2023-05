Den eigenen Vater erstochen: Sohn vor Gericht

In der Tatnacht soll der Frühpensionist gegen 2.20 Uhr in der gemeinsamen Wohnung dem pflegebedürftigen Vater vier Stiche, davon drei in den Rücken versetzt haben. Laut psychiatrischem Gutachten von Reinhard Haller war der 30-Jährige, der bereits zwei Vorstrafen hat, zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Demnach befand sich der unter einer bipolaren Störung leidende Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach in stationärer Behandlung. Besonders tragisch: Zehn Minuten vor den tödlichen Messerstichen hatte der 85-jährige Vater noch den Rettungsnotruf 144 gewählt und mitgeteilt, dass sein Sohn psychisch durchdrehe. Bei der vorläufigen Einweisung ins psychiatrische Krankenhaus nach der Tat habe der Betroffene gesagt, der Konflikt mit dem Vater sei unvermeidlich gewesen, denn ein Pitbull wäre einem Schaf gegenübergestanden. Der Schwurgerichtsprozess in Feldkirch ist für vier Stunden angesetzt.