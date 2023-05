Raubserie auf Casino in Wien: Täter gefasst

Doppelter Überfall rund um das Riesenrad

Eine Raubserie, wenn auch nur eine kurze, spielte sich am Pfingstmontag auch rund um den Riesenradplatz ab. In den Morgenstunden rückte die Polizei an, nachdem ein 18-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher überfallen worden war. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.