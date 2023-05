Versorgung bei Schlaganfall auch in der Krise gut

Zahl der versorgten Patienten war in Tirol 2020 so hoch wie nie zuvor

Anders ausgedrückt: Trotz vieler Einschränkungen in der Coronazeit hat die Betreuung der Schlaganfallpatienten funktioniert. Die Zahl der Versorgten war 2020 mit 1160 so hoch wie nie zuvor seit Aufzeichnungsbeginn. Was allerdings zurückging, war die Betreuung in Rehabilitationszentren. Was die Behandlung im Spital betrifft, so blieb die Zahl an schweren Komplikationen laut Erhebung unverändert.