„Persönlichkeit“: Ex-Flüchtling wird Bürgermeister

Im Vorjahr Staatsbürgerschaft erhalten

2022 erhielt Alshebl zwei Jahre früher als nach den vorgesehenen acht Jahren in einer Ermessenseinbürgerung die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit seinem syrischen Maturazeugnis klappte es nicht so gut. Wegen zwei Prozent Differenz wurde es nicht als deutsche Matura anerkannt. Ein Weiterstudium scheiterte an der Altersvoraussetzung. So machte er eine Berufsausbildung in der Verwaltung und entschied sich, als Bürgermeister zu kandidieren.