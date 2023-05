Seine größten Rollen, seine schönsten Filme

„The Who and the What“ (Wiener Burgtheater)

Seinen Nestroy-Preis als bester Schauspieler erhielt er 2018 für seine Mitwirkung in einem brisanten Gegenwartsstück - und für die Darstellung eines muslimischen Vaters, der entdecken muss, dass seine Töchter sich für ein westliches Leben entschieden haben. „Der Parade-Macho mit butterweichem Herzen und Mutterwitz, für den weibliche Emanzipation als Sündenfall gilt, ist seine Rolle. Den Koran und das damit verbundene patriarchale Lebenskonzept verteidigt der einfache Einwanderer aus Pakistan auch in der Neuen Welt“, schrieb Eva Maria Klinger in der Jurybegründung über seine Interpretation des Afzal. „Peter Simonischek brilliert auf dem messerscharfen Grat, seinen liberalen Töchtern ebenso so viel Liebe wie Unverständnis entgegenzubringen. Für diesen herzzerreißenden Zwiespalt benötigt das mächtige Mannsbild mit Schnauzbart und glühend dunklen Augen wenig: das Heben einer buschigen Augenbraue, das Zucken eines Mundwinkels, ein plötzlich herrischer Ton in seiner sonoren Samt-Stimme reichen für die tiefsten, kostbarsten Momente.“