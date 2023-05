Erfolg vieler Gesichter, aber es gibt auch Kritik

Man nehme einen Fußball-Fachmann als Sportvorstand, einen Erfolgstrainer an der Seitenlinie und eine Vielzahl an Spielern, die zum Teil schon Profi-Erfahrung gesammelt haben - und der Salzburger Landesmeister-Titel ist nur noch Formsache. So einfach kann man den Triumph Bischofshofens, das sich seit Samstag „bestes Amateurteam in Salzburg“ nennen darf, natürlich nicht zusammenfassen. Und dennoch geht es nicht gänzlich an der Wahrheit vorbei.