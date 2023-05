„Messi hat noch Jahre auf hohem Niveau vor sich“

Der Trainer des FC Barcelona, Xavi Hernández, will sich für eine Rückkehr des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi einsetzen. „Ich werde mit ihm sprechen“, sagte der Trainer des spanischen Fußball-Meisters in einem am Montag veröffentlichten Interview der Zeitung „Sport“. „Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Wenn Messi zurückkäme, würde das unserem Fußball sehr helfen. Das habe ich auch dem Präsidenten (des FC Barcelona, Joan Laporta) gesagt.“