„Da wusste ich, dass ich auf dem falschen Weg bin“

Die in Wien aufgewachsene Kabarettistin mit persischen Wurzeln macht vor keinem Promi Halt und parodiert, was das Zeug hält: Aido Loos ist derzeit in aller Munde. Ihre Soloprogramme waren ein voller Erfolg. Sie ist Gast in unzähligen TV-Shows und jetzt hat sie ihre eigene oder viel mehr gleich zwei: In ihren neuen Formaten „Loos Angeles“ (seit 28. Mai) und „USAida“ (ab 4. Juni), sorgt sie auf der Streamingplattform Joyn als Christoph Waltz und Kim Kardashian für Furore.