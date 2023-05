Motorradfahrer krachte frontal gegen einen Pkw

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya fuhr am Sonntag um 12.25 Uhr mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Tragwein aus Richtung Pregarten kommend auf der Aisttalstraße 1415 Richtung Reichenstein. In einer starken Rechtskurve geriet er auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen den entgegenkommenden PKW, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt.