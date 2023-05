Sind Frauen in unserem Land schlecht beraten?

22 Beratungsstellen in Oberösterreich

Angesichts der zunehmenden Gewalt gegen Frauen kommt den 22 Beratungsstellen in OÖ eine gewichtige Bedeutung zu. Die Grünen wollten nun per schriftlicher Anfrage im Landtag von der zuständigen LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) wissen, wie es um die Frauenberatung im Land bestellt ist.