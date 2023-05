Darum gibt‘s von Jaissle kein klares Bekenntnis

Was löst so ein Titel emotional in Ihnen aus?

Es war die pure Freude, ein Stück weit aber auch Erleichterung. Der Druck war in diesem Jahr sehr hoch, die Ansprüche an uns auch. Wir im Trainerteam haben die Erwartungshaltung zudem selbst hochgeschraubt. Es so zu meistern, ist nicht selbstverständlich, daher ist er schöner als mein erster Meistertitel mit Red Bull Salzburg.