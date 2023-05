Salzburg: Bereits erste Demo gegen Schwarz-Blau

Erst am Freitag ist sie präsentiert worden, die neue schwarz-blaue Landesregierung. Und schon am Samstag bestätigte die Polizei die erste angemeldete Demonstration: Am Montag, ab 15.30 Uhr, sollen rund 300 Teilnehmer Fahnen schwingend und Parolen rufend vom Hauptbahnhof über die Schwarzstraße bis zum Residenzplatz ziehen. Aufgerufen hat die „Plattform Solidarisches Salzburg“. Bereits am Freitag hatten sich einige Regierungsgegner im Chiemseehof, dem Sitz der Landesregierung, getroffen und ihren Unmut ausgedrückt.