Schüler liefen 10.000 Kilometer für guten Zweck

Insgesamt 1547 Kinder und Jugendliche aus Schulen in Klagenfurt und Villach sowie dem Haus Antonius, einer sozialpädagogischen Einrichtung in Treffen, waren dieses Jahr beim „youngCaritas-LaufWunder“, Österreichs größtem Kinder- und Jugendbenefizlauf, dabei und legten beachtliche 9947,5 Kilometer zurück. Gelaufen wurde in der Leopold-Wagner-Arena in Klagenfurt und auf dem Wasenboden in Villach.