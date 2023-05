Mountainbiker krachte in Tirol mit Kopf gegen Bus

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Innsbruck! Auf der Höhenstraße krachte ein 62-jähriger Mountainbiker mit dem Kopf gegen einen Linienbus. Der Mann musste mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Auch in Mayrhofen und Unterperfuss kam es zu Unfällen mit Fahrrädern.