Schwarz-Blau in Salzburg: Eine gute Option?

Jetzt ist es hochoffiziell: Salzburg bekommt eine schwarz-blaue Landesregierung. Für Aufregung sorgt dabei die Ressortverteilung, so soll die künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) für Integration verantwortlich sein. Was hält die „Krone“-Community von der neuen Koalition? Welche Auswirkungen erhoffen bzw. befürchten Sie? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!