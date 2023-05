Wenn „Jolly Jumper“ nachmittags zu Besuch kommt

Ihr eigenes Pferd ist damals an den Folgen eines Reitunfalls verstorben, sie selbst wurde verletzt. Danach wollte sie mit ihrem Hobby nichts mehr zu tun haben. Freunde haben sie ermuntert, sich das noch einmal zu überlegen und sie schließlich um die Betreuung des weißen Ponys gebeten. „Im Fernsehen habe ich eine Dokumentation über Pferde in Seniorenheimen in Frankreich gesehen. Da hatte ich die Idee, so etwas auch hier anzubieten“, schildert die Salzburgerin. Studien aus Deutschland und Frankreich würden belegen, wie positiv sich diese Begegnungen, nicht nur auf ältere Menschen auswirken.