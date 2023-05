Kein Mittagessen mehr für Studenten der FH Villach

Für die rund 1000 Studierenden an der Fachhochschule in Villach brechen härtere Zeiten an. Sie werden in den nächsten Monaten wohl selber etwas zu essen und trinken mitnehmen müssen. Denn der Betrieb in der Mensa wird eingestellt. Selbst die Snack- und Getränkeautomaten werden nicht mehr befüllt. Die Firma Fürgast, die dafür sowie für die Mensakost bisher zuständig war, hat sich nämlich aus dem Technologiepark zurückgezogen. Als Gründe dafür nennt Fürgast-Chef Hamdi El Manchi steigenden Kosten und fehlende Unterstützung.