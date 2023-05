„War ja in der gleichen Lage wie Fernando heute“

„Denke gerne zurück“

Bislang ist die „Königsklasse“ fünf Rennen gefahren, fünfmal triumphierte Red Bull Racing. Das österreichische Team jagt nach der perfekten Saison, könnte den 35 Jahre alten Sieg-Rekord von McLaren auslöschen. Damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost fünfzehn von sechzehn Rennen. Nur im Autodromo di Monza stand mit Gerhard Berger ein Ferrari-Pilot auf dem obersten Treppchen des Podests. „Ich denke gerne daran zurück. Nicht weil ich die McLaren geschlagen habe, sondern weil’s eine besondere Geschichte war, mit Ferrari in Monza zu siegen“, erzählt der 210-fache Grand-Prix-Starter und fügt hinzu: „Irgendwie erinnert mich die Saison 1988 auch ein bisserl an heuer. Das sind ähnliche Verhältnisse. Ich spielte damals die gleiche Rolle wie Fernando Alonso heute. Ich war in der Wartestellung, oft vorne dabei. Und wenn etwas passiert ist, wie damals in Monza, war ich da.“ Berger erbte den von den Tifosi viel umjubelten Heimsieg, weil Senna zwei Runden vor Schluss beim Überrunden in der ersten Schikane mit Jean-Louis Schlesser kollidierte und ausfiel.