Bauarbeiten: Sperre auf Innsbrucker Höhenstraße

Am 31. Mai kurz nach Mitternacht gehen die Bauarbeiten los. Sie sind notwendig, weil die Stützmauer an der Höhenstraße nördlich von dem Punkt, wo die Schlerngasse in sie einmündet, schwere Schäden aufweist. Daher muss sie neu gebaut und gesichert werden. Zusätzlich schafft die Stadt im Zuge der Arbeiten einen Verbindungsweg zwischen der Bushaltestelle Plattenhof und der Schlerngasse.