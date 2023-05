Im Galinawald auf stillen Pfaden über Nenzing

Der Galinawald liegt zwischen Beschling und den Parzellen Motten, Mariex und Heimat in der Gemeinde Nenzing und ist ein beliebtes Erholungsgebiet. Wie so viele andere Flur- oder Ortsnamen in Vorarlberg geht auch die Bezeichnung „Galina“ auf ein rätoromanisches Wort zurück und bedeutet soviel wie „verstaudetes, verbuschtes Gelände (ohne wirtschaftlichen Ertrag)“. Durch den Wald fließt der gleichnamige Galinabach, der früher als einer der größten Geschiebebringer an der Ill berüchtigt war.