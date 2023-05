Zwölf Monate bedingt für 14-jährigen Amokfahrer

Schuldenberg von rund 11.000 Euro

Der Angeklagte, der durch Verwaltungsstrafen laut seinem Verteidiger bereits einen „Schuldenberg“ von rund 11.000 Euro angehäuft hat, war zwischenzeitlich eineinhalb Monate in Untersuchungshaft - „da ist es mir nicht so gut gegangen“ - und will nun seinen Schulabschluss und eine Lehre machen, wie er beteuerte. Vor Gericht gab er sich reuig und einsichtig. Nicht ganz einig war man sich aber, was die Fahrkünste des Jugendlichen angeht: „Können Sie gut Auto fahren?“, wollte die Richterin wissen. „Schon“, lautete die Selbsteinschätzung des Angeklagten. „Das liest sich im Akt aber anders“, so die trockene Replik.