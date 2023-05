ÖVP-FPÖ in Salzburg fix ++ Razzia bei Klimaklebern

Knapp einen Monat nach der Salzburger Landtagswahl steht fest: Die ÖVP wird in der kommenden Legislaturperiode mit der FPÖ zusammenarbeiten. Am Freitag soll die Koalition der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und: Heute Morgen ist es zu einer deutschlandweiten Razzia gegen Klimaaktivisten der Letzten Generation gekommen. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Mittwoch, den 24. Mai, mit Jürgen Winterleitner.