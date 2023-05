Garagen-Gegner wollen mehr Platz für Salzburg

Deshalb wollen sie und ihre Mitstreiter mit einer neuen Initiative für 22 einfach umsetzbare Maßnahmen kämpfen, die die Lebensqualität in der Stadt erhöhen sollen. „Wir wollen dafür streiten, dass wir die Verkehrspyramide in Salzburg umkehren. Nicht mehr das Auto soll oben stehen, so wie jetzt, sondern die Fußgänger“, sagt Plattform-Mitglied Andreas Steudtner. „Wir haben 100 bis 200 Ideen in 22 Schritte zusammengefasst, die bis 2030 umgesetzt werden sollen“, sagt Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Bernitz, der bei der Plattform wieder dabei ist.