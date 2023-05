„Russland ist heute ein Land der Gefängnisse“

„Krone“: Herr Professor, worauf zielten Ihre Vorträge in Graz und in Seggauberg ab?

Paul Lendvai: Auf die neue Situation mit neuen Gefahren und neuen Möglichkeiten seit dem Anfang des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine. Und auch auf die Gefahren, die die liberalen Demokratien in Europa und auch Österreich von innen und außen bedrohen.