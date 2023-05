Fans von Corona-Kritiker wollten Gericht stürmen

Etwa 70 Fans des Angeklagten wollten den Prozess am Mittwoch besuchen. Nach rund 40 eingelassenen Zuschauern machte das Gericht aber dicht: Der Verhandlungssaal war voll. Daraufhin sollen einzelne nicht mehr eingelassene Besucher gegenüber dem Sicherheitspersonal geäußert haben, das Gebäude zu stürmen, so Gerichts-Pressesprecher Walter Eichinger. Also rief man die Polizei zu Hilfe.