Bares für Rares in Kitz: Werden Sie zum Anbieter!

Prominente Gäste sind auch als Anbieter dabei

Haben Sie einen Gegenstand Zuhause, von dem Sie denken, dass dieser dermaßen besonders, antik und rar ist, dass er sich noch gut verkaufen lässt? Oder befinden sich in Ihrem Zuhause klassische Staubfänger, die Sie loswerden möchten und von denen Sie denken, dass sie in Wahrheit viel mehr wert sind als von vielen gedacht? Dann bietet Ihnen ServusTV nun eine einmalige Gelegenheit: Bewerben Sie sich ab sofort mit ihrem Schmuckstück direkt beim TV-Sender – Kontaktdaten siehe am Ende des Artikels.