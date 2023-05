Hang „brach“: Weitere Sperre der Kühtaistraße

Zwischen Ochsengarten (Gemeinde Haiming) und Kühtai (Gemeinde Silz) kam es am Dienstagnachmittag infolge intensiver Niederschläge zu einem Böschungsbruch an der L 237 Kühtaistraße. „Die Straße ist im betroffenen Bereich in beide Richtungen gesperrt“, teilte das Land mit.