Felix Kramer: Die Welt außerhalb der Filterblase

Live in Österreich

Live zu sehen ist Felix Kramer mit seinem neuen Album „Oh wie schön das Leben is“ am 2. Juni im Kesselkino in Krems an der Donau, am 3. Juni im Alten Schlachthof in Wels und am 6. Juni im Wiener Porgy & Bess. Unter www.felixkramer.at gibt es die Karten und weitere Informationen zu den Konzerten.