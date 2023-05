Vorgeschmack auf heurigen Musiksommer

„Das Land braucht neue Talente“ - eine klare Botschaft stimmt Veranstalter Ewald Tatar von Barracuda Music an. Der Branchenprofi, der aufsehenerregende Events wie Nova Rock - mit 200.000 Fans das größte Festival dieser Art in Österreich - auf die Beine stellt, holt jetzt lokale Musikgrößen ins Rampenlicht. Unter dem Titel „Pannonia Talent Squad“ geben grandiose Bands wie The Blamphins am Freitag in Oslip den Ton an.