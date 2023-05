Atlantis 2.0: Geht der „Big Apple“ bald unter?

„Ich war noch niemals in New York“- Das sang Udo Jürgens 1982 als Hommage an die Stadt, die niemals schläft. Doch ausgerechnet Amerikas beliebteste und größte Metropole soll in großer Gefahr sein. Denn nach Berechnungen der Wissenschaftler der „American Geophysical Union“ sinkt der Big Apple jedes Jahr um ein Stück.